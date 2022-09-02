إسلام آباد (زمان التركية) – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بتجاوز حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في باكستان 1200 قتيل حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية أن الخدمات الصحية للبلاد تحذر من احتمال وقوع حالات لتفشي الأمراض الخطيرة، بما فيها التهابات الجلد والأمعاء، بين سكان المناطق الأكثر تضررا جراء الفيضانات.

وإجمالا شملت الفيضانات التي اجتاحت باكستان في الصيف الماضي 33 مليون شخص، كما تم التدمير الكامل والجزئي لنحو مليون منزل.

ووفق تقييمات تمهيدية تقدر الخسائر المالية لهذه الفيضانات بـ 10 مليارات دولار.

ولا تزال المساعدات الإنسانية الدولية تصل إلى البلاد. وفي الليلة الماضية وصلت إلى باكستان الطائرة التاسعة المحملة بالمساعدات الإنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، سابقا، أن بلاده اجتاحتها أقوى الأمطار الغزيرة التي لم تشهد مثلها منذ 30 عاما، والتي أدت إلى ظهور فيضانات كبيرة. وترى السلطات الباكستانية أن فيضانات العام الجاري كانت أخطر من فيضانات عام 2010 التي أودت بأرواح 1,7 ألف شخص.