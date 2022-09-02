إسطنبول (زمان التركية) – جنحت سفينة الشحن “ليدي زيما”، في مضيق البوسفور وهي في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا، وحاليا المضيق مغلق أمام حركة الملاحة.

وأفادت خدمة خفر السواحل التركية على تويتر ” تم إرسال عدد من القاطرات والحوامات إلى مكان الحادث الذي تعرضت له سفينة الشحن “ليدي زيما” التي يبلغ طولها 173 مترا بعد أن جنحت بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول، وقد تم تعليق حركة السفن في مضيق اسطنبول البوسفور.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة الجانحة ألقت مرساتها في خليج بيبيك، وقد تم إرسال قاطرات إنقاذ وحوامات التابعة لأمن السواحل و لخفر السواحل.

يتم تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفقا لـ “صفقة الغذاء” الموقعة في 22 يوليو من قبل ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. تنص وثيقة الاتفاق على رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ، كما تحدد آلية للخروج الآمن للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا من خلال ممرات بحرية تم إنشاؤها خصيصا.