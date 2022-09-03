أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، يونس إمره، إن سبب تزايد رفض طلبات تأشيرة شنجن للمواطنين الأتراك هو أن الاتحاد الأوروبي لم يعد ينظر إلى تركيا باعتبارها “دولة مرشحة” للانضمام إلى الكتلة الأوروبية، بل كدولة مجاورة.

يونس إمره، عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، علق على تزايد رفض طلبات المواطنون الأتراك للحصول على تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي وتأخر الرد.

وأوضح إمره أن مواد اتفاقية إعادة القبول المبرمة في 18 مارس 2013 بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل الحل الإنساني لمشكلة اللاجئين السوريين، كان من بين موادها إعفاء الأتراك من التأشيرة الأوروبية.

وأضاف إمره أنه وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، مع استيفاء جميع المعايير اللازمة، كان سيتمكن مواطنو تركيا من السفر إلى دول شنجن بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا في غضون 180 يومًا في عام 2018، ولكن هذا لم يحدث.

وأكد إمره أنه على الرغم من مرور 4 سنوات على تاريخ التنفيذ المخطط له، يتم الآن رفض طلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأتراك.

وشدد إمره على أنه لا ينبغي النظر إلى هذا الوضع بمعزل عن الصورة الدولية لتركيا، حيث يتم الآن تضمين وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي تجاه تركيا في التقارير والبيانات باعتبارها “دولة مجاورة” بدلاً من “دولة مرشحة”.

وأشار السياسي التركي إلى أنه من الواضح أن هذا التعريف يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالصورة السلبية لتركيا في معايير مثل الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية ومحاربة الفساد.

يشتكى الأتراك من صعوبة الحصول على تأشيرة شنجن، للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وارتفعت حالات رفض طلبات شنجن، التي كانت 4٪ في عام 2015، إلى 16.5٪ العام الماضي.