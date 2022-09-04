أنقرة (زمان التركية) – حصلت شركة يملكها ابن عم وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فاراناك، على مناقصة بقيمة 208 مليون ليرة تركية.

طرحت شركة “إملاك كونوت” التركية المملوكة للجمهور، مناقصة جديدة لمشروع “مركز أنقرة”.

وأصدرت الشركة التركية بيانا أوضحت فيه أنه تم توقيع توقيع عقد بقيمة 208 مليون ليرة تركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة مع شركة HB Group Construction في 26 أغسطس.

شركة HB Group Construction يملكها سادات فارناك ابن عم الوزير التركي مصطفى فاراناك.

وفق تقارير للمعارضة، يحظى رجال الأعمال الأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم والمقربون منهم بصفقات ضخمة.