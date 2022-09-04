أنقرة (زمان التركية) – في مقال بعنوان “هل يخطط أردوغان لحرب مع اليونان في البحر المتوسط” قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن أردوغان أرسل تهديدات للسلطات اليونانية، خلال حديثه عن الجزر اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي يتهم فيها أردوغان اليونان باحتلال الجزر ببحر إيجه، رغم تصادم الدولتين في السابق بسبب شبه جزيرة قبرص والصراعات بشرق المتوسط، غير

وأضافت الصحيفة أن أردوغان وجه عبارات شديدة اللهجة إلى اليونان الحليفة ضمن الناتو، مفيدة أن أنقرة سبق وأن اتهمت أثينا بتسليح الجزر في بحر إيجة غير أن أردوغان لم يسبق وأن يثير مثل هذه التصريحات.

وفي رد منها على تصريحات أردوغان أصدرت الخارجية اليونانية بيانا أعلنت خلاله إبلاغ الحلفاء بهذه التصريحات الاستفزازية، والتي تظهر من يشكل تهديدا للتحالف في مثل هذا التوقيت الخطير.

تتصاعد حدة التوترات بين أنقرة وأثينا يوما بعد يوم.

وفي كلمته خلال فعالية بولاية سامسون التركية هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السلطات اليونانية بعبارات حادة قائلا: “احتلالكم للجزر في بحر إيجة لا يقيدنا، فعندما يحين الوقت سنتخذ اللازم. قد نأتي فجأة في أي ليلة”.

ولاقت تصريحات أردوغان هذه أصداء واسعة بالرأي العام الدولي.

يءكر أن تركيا تتهم اليونان بتسليح الجزر المتنازع عليها، بما يخالف الاتفاقيات الدولية، فيما تشكو أثينا من تكرار اختراق المجال الجوي من قبل تركيا بشكل متعمد.