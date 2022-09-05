أنقرة (زمان التركية) – استهل سعر صرف الدولار في تركيا تعاملات الأسبوع بارتفاع جديد أمام الليرة التركية.

واعتبارا من الساعة 10:35 بتوقيت تركيا، ارتفع الدولار اليوم الاثنين، بنحو 0.1 في المئة ليسجل 18.22 ليرة.

وفي التوقيت نفسه تراجع اليورو أمام الليرة بنحو 0.2 في المئة ليسجل 18.09 ليرة، كما تراجع الجنيه الإسترليني مسجلا 20.91 ليرة.

ويسجل سعر صرف الدولار في تركيا أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران من عام 2002.

من جهة أخرى، تراجع اليورو أمام الدولار إلى 0.98 دولار مسجلا بهذا أدنى مستوياته خلال العشرين عاما الماضية.

ويرى الخبراء أن المخاطر المستمرة كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بجانب بيانات الاقتصاد الكلي حول العالم تؤجج مخاطر الركود الاقتصادي، مشيرا إلى التوقعات القوية برفع المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي سعر الفائدة بنحو 75 نقطة خلال اجتماعاتهم هذا الشهر رغم استمرار الغموض حول حجم الزيادة التي ستسجلها أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.