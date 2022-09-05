أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، جورسال تكين، إنه إذا تولى حزبه الحكم في تركيا، فيمكن أن يحصل حزب الشعوب الديمقراطي على حقيبة وزارية.

خلال مشاركته في برنامج Sunday Politics” الذي يتم بثه على قناة “TV100” التركية، قال تكين ردا على سؤال المذيع: “بالطبع يمكن منح حزب الشعوب الديمقراطي وزارة، يمكن منح وزارات لأي حزب”.

وأكد تكين أن عدم إعطاء وزارة لحزب الشعوب الديمقراطي يتعارض مع الإرادة الوطنية.

وأضاف تكين: “طالما أن الشعوب الديمقراطي حزب يعمل ضمن الدستور وعندما يطلب أعضاؤه البرلمانيون الحديث، يوافق رئيس البرلمان على ذلك” إذا لم لا.

تكين قال: كيف لرئيس البرلمان الذي يمنح حق الكلام في البرلمان لأعضاء الشعوب الديمقراطي، أن يمنعهم من حق الإدارة والحكم، هذه ازدواجية في المعايير.

وتابع تكين: “إذن امنعوا هذا الحزب من دخول الانتخابات أيضا.. هل يمكن قبول هذا؟ ألن تغيب عندها الإرادة الشعبية/الوطنية؟ كيف يمكن للناخبين أن يصوتوا لصالح حزبهم في هذه الحالة؟.

تقول المعارضة التركية إنها تصر على إزاحة حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان من السلطة.