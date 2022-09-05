أنقرة (زمان التركية) – ارتفع متوسط ​​تكلفة المعيشة في إسطنبول، لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى 23 ألف و586 ليرة، وفق بلدية إسطنبول.

ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا أكثر من 80 بالمئة، وفق بيانات رسمية.

وفق نتائج أبحاث تكلفة المعيشة في إسطنبول في الفترة من يونيو إلى يوليو وأغسطس، فإن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد في اسطنبول بلغت 23 ألفًا و 586 ليرة في أغسطس.

تنشر تلك النتائج، كل ثلاثة أشهر من قبل وكالة التخطيط في إسطنبول، التابعة لبلدية إسطنبول الحضرية.

وبلغ معدل الزيادة في تكلفة المعيشة في إسطنبول خلال الـ 12 سنة الماضية 101.69 بالمائة.

في الدراسة، تم تحديد التغيرات في تكلفة المعيشة لأسرة متوسطة في اسطنبول.

وبلغ معدل الزيادة في تكلفة المعيشة في إسطنبول في أغسطس 5.23 بالمئة.

وتم تحديد متوسط ​​تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد في أغسطس على أنه 23 ألف و 586 ليرة. وارتفعت التكلفة بمقدار 1173 ليرة مقارنة بشهر يوليو. وكانت التكلفة 21 ألفًا و 592 ليرة في يونيو و 22 ألفًا و 413 ليرة في يوليو.

وضمن نطاق البحث، تم أيضًا فحص التغييرات الشهرية في أسعار المنتجات، وبناءً على ذلك، لوحظ التغيرات السعرية الأكثر لفتًا للانتباه في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، كان في معجون الطماطم بزيادة قدرها 34 في المائة. يتبع البيض والبرغل والمعكرونة معجون الطماطم.

ووفقًا للبحث، كان معدل زيادة أسعار منتجات العناية بالفم والأسنان في أغسطس 43 بالمائة.