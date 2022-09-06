إعداد: محمد علي نور الدين

(زمان التركية)ــ النفس تشتاق إلى طبيعة خالية من الازدحام، فالطبيعة البشرية فى اشتياق لتفادي الصراعات، وما أجمل اللجوء إلى النبات التي تعيش وسط كل هذه المكونات، دون توانى أو تكبر في منح الأكسجين من ناحية، والطعام من ناحية أخرى.

وما إن وجدت الطعام والهواء استقرت طبيعتك واهتدت نفسيتك وسرت بعيدًا، تحلق في آفاق خلابه ودنيا يعيشها المشتاقون والمتحالفون، إنه الطابع البشرى الذى يلجأ دوما إلى راحة نفسية واستقرار ذهنى.

مملكة النباتات، تجذب الأنظار وتتباهى بشكلها الخضراوى الذى يلمع وينير الدنيا، ليثمر أجمل ما يملأ الأرض رائحة وعطرا.

وهنا نستعرض معكم، نباتات خشبية وعشبية يمكن أن نزرعها في منازلنا، ونستفيد منها:

نبات الكمون، آمن وصحى ومفيد وكذا لونه جميل، وهو يساعد على حل مشاكل كثيرة مثل تحسين حركة المعدة ومشكلة البلع وعلاج الانتفاخ، ليس ذلك فحسب بل يسكن بعض آلام الأسنان ويطرد الديدان.

كم يستفيد الفرد من ذلك النبات الآمن حيث بجانب علاجه الأمراض، يصنع منه التوابل ويستخدم في تسميد الأرض.

شجر الليمون، ينمو على مراحل متعددة ليكتمل فى النهاية إلى مرحلة النضج، وله فوائد جمة فلونه الأخضر وعطره المميز يخلص الإنسان من التوتر والقلق وكذا أوراقه تساعد فى الحفاظ على صحة القلب.

عشب الريحان الذي لا يتردد أحد في شمه حال عثر عليه، فهو عشبى ولكن ليس كأي نبات عشبى فهو الأجمل والأنقى وتفوح منه رائحة، جعله المولى سبحانه وتعالى من صفات المقربين حيث قال “فاما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم”.

انه ذلك العشب الذي يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات، تحافظ وتعزز الجهاز الهضمى، كما يطهر الأمعاء ويمنع الإمساك، ليس ذاك فحسب بل إنه يساهم في التقليل من الاكتئاب.

نبات الزعفران ، يستخدم لاعطاء الطعام اللون والدخول فى بعض الوصفات والقهوة ، وهو ذو أهمية بالغة لا غنى عنها.