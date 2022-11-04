سنجار (زمان التركية) – قتل عنصر في حزب العمال الكردستاني وأصيب آخران بجروح، بقصف تركي استهدف قضاء سنجار شمال العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إن “طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في حي النصر بمنطقة سنجار”.

وأضاف الجهاز في بيان أن القصف أدّى إلى “مقتل مقاتل من حزب العمال وإصابة اثنين آخرين” بجروح.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر محلي في المنطقة أن القصف الذي “استهدف سيارة في حي النصر في سنجار” أدّى إلى “مقتل امرأة من أفراد حزب العمال الكردستاني ورجل هو السائق، وجرح اثنين آخرين”، ورجّح أن تكون الطائرة تركية.

وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ “حزب العمال الكردستاني” المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في شمال العراق.

وتتمركز القوات التركية في نحو 40 موقعا وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، تتعقب منها مقاتلي الحزب الذي يخوض مع السلطات التركية صراعا مسلحا منذ عام 1984.