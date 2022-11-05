أنقرة (زمان التركية) – استهدف رئيس الحزب الوطني، دوغو برينتشاك، زعيم المعارضة كيليتشدارأوغلو، واعتبر أن كل من يقف بجانبه وينحاز إليه يعادي تركيا.

برينتشاك قال ذلك، خلال مشاركته في برنامج “نادي الوجوه” على قناة TV100.

وأشار برينتشاك إلى أن تحالف الأمة الذي يضم 6 أحزاب معارضة على رأسهم حزب الشعب الجمهوري، ليس لديه أي فرصة للوصول إلى السلطة.

برينتشاك قال إن تحالف الأمة يمكنه السيطرة على الحكم في حالة الحرب فقط، عندما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتسيطر على البلاد، حينها ستفعل مع تركيا مثلما فعلت مع العراق.

وفي سياق منفصل، ذكر برينتشاك أن لقائه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، لم يتم إلغائه بل تم تأجيله.

وأضاف زعيم حزب الوطن: “كنا جاهزين للذهاب إلى اجتماع جامعة الدول العربية وشنغهاي للتعاون. لكن قال لنا مسؤولو الحكومة التركية: لا تستعجلوا، نحن نتفاوض. وسيكون هذا أكثر إثمارا للنتائج لتركيا. سيكون هناك اجتماع في ديسمبر. البيان المشترك الذي سننشره جاهز”.