أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أنه تم العثور على جثث ثلاث سيدات في حديقة فيلا فارهة يقيم بها زعيم المافيا الصربي المطلوب من الانتربول، زيليكو بويانيتش، بمنطقة ساريير في مدينة إسطنبول.

بويانيتش المطلوب من قبل الإنتربول لتورطه في تهريب المخدرات، تم القبض عليه على خلفية الاشتباه في قتله الصربي روستو ميجونوفيك.

وأقدمت الشرطة على الحفر في حديقة المنزل لاشتباهها في دفن جثمان ميجونوفيك بحديقة المنزل.

من جانبه نشر الصحفي فاتح عطايلي فيديو عبر تويتر تضمن أعمال الحفر في حديقة المنزل وعلق، قائلا: “المكان في مجمع سكني بمنطقة ساريير. قوات الأمن تجري أعمال حفر منذ 3 أيام. إنها حديقة منزل خاص بزعيم مافيا صربي مقيم هنا منذ عام 2014. الادعاءات تشير إلى اعتقال زعيم المافيا والعثور على جثامين ثلاث سيدات على الأغلب كن يتولين تسليم المخدرات”.