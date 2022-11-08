أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس الحزب الوطني التركي، دوغو برينشاك، دعوة إلى حزب العمال الكردستاني الانفصالي، لترك السلاح، مفيدا أن تركيا مستعدة لاحتضانهم من جديد.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر الحزب الوطني بولاية ماردين.

وعقب كلمته، نشر برينشاك تغريدة على تويتر، أكد خلالها أن عملية التطبيع يمكن أن تتحقق في تركيا.

وقال: “الأتراك في جنوب شرق البلاد يريدون مصانع وفرص عمل وخدمات عامة وإنهاء الإرهاب وأن ينعموا بالهدوء والسكينة. هذه المشكلات التي سيتم حلها”.

وأضاف برينشاك أن تنظيم العمال الكردستاني سيٌقضى عليه وسيعم السلام كافة أرجاء البلاد، وقال: “ستنجح الثورة الإنتاجية بقيادة الحكومة الوطنية للمصنعيين. وسيحظى الجميع بفرص عمل وفي مقدمتهم الشباب بجنوب الشرق”.

انطلقت مؤخرًا دعوات لاستئناف مفاوضات السلام مع الأكراد، عقب زيارة أجراها وفد من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي، بهدف الحصول على موافقته بشأن تعديل دستوري يضمن الحرية في ارتداء الحجاب.

وفي ظل انتقادات من جانب، لتغيير موقف الحزب الحاكم من الحزب الكردي بعد اتهامات له بدعم الإرهاب، وترحيب من جانب آخر بالخطوة، استغل عدد من السياسيين الفرصة للدعوة إلى احتواء الأزمة بين الأكراد والحزب الحاكم، واستئناف مفاوضات السلام المجمدة من 2015.