أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا خلال اليومين الماضيين خمسة حوادث تصادم لحافلات نقل ركاب في مناطق مختلفة، أسفرت عن مصرع 12 شخص وإصابة 84 آخرين.

وبالأمس شهدت بلدة توتاك بمدينة أغري حادث تصادم حافلة بناقلة بنزين مما أسفر عن اشتعال النيران في السيارتين، مما تسبب في مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وفي مدينة بولو انقلبت حافلة ركاب مما تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وفي ساعات الصباح اصطدمت حافلة سياحية بجرار في بلدة توشوفا بمدينة أماسيا مما أدي لوفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وأثناء عودة أعضاء حزب الرفاة من جديد إلى مدينة قيصري عقب انتهاء المؤتمر الدوري الثاني للحزب في أنقرة انقلبت الحافلة التي كانت تقل أعضاء الحزب في مدينة نفشهير مما أسفر عن إصابة 17 شخصا.

وهذا الصباح انقلبت حافلة كانت تقل مهاجرين في طريقهم إلى مركز الترحيل ببلدة جورون بمدينة سيفاس مما أدى لوفاة شخصين وإصابة 30 آخرين.