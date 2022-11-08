أنقرة (زمان التركية) – أعد مكتب المدعي العام في أنقرة، دعوى قضائية ضد البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانزيكولو، بسبب تناوله الاتهامات الموجهة إلى الجيش التركي باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وبعد اعتقال شبنام كورور فينجانجي، رئيس الجمعية الطبية التركية، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية” حيث اتهمت الجيش باستخدام السلاح الكيماوي ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق، تم فتح دعوى قضائية بحق البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو، بسبب تناوله القضية في البرلمان، ومطالبته بالتحقيق فيها.

قال تانريكولو: “لقد شاهدت لقطات من الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية. الأسلحة الكيماوية هي جريمة ضد الإنسانية. واعتبارًا من الغد، سأقدم سؤالي البرلماني حول دقة الصور التي هي أساس مزاعم. ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم تقديم أي تفسير في مواجهة هذه المزاعم “.

لم يؤيد حزب الشعب الجمهوري تانريكولو. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك: “لم تلجأ القوات المسلحة التركية أبدًا إلى الأسلحة الكيماوية حتى في أشد أيام الإرهاب. سيكون من الخطأ إصدار بيان علني حول مثل هذا الموقف الحساس “.

ووجهت إلى سيزجين تانريكولو أيضا “الترويج لمنظمة إرهابية” في التقرير الذي أعده مكتب المدعي العام في أنقرة.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، نفى وجود أسلحة كيماوية في مستودعات القوات المسلحة التركية، وقال من ولاية أدرنة: “بعض بؤر الفتنة والأذى من وقت لآخر تطرح بعض الافتراءات. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإرباك الناس وإحباط معنويات محمدتشي -الجيش المحمدي- بالأكاذيب. لا توجد أسلحة كيميائية في مخزون القوات المسلحة التركية”.

وأضاف أكار: “نحن نحترم القانون الدولي، وأكثر من ذلك، لدينا معتقدات وقيم إنسانية وروحية. لا وجود للتعذيب أو الاضطهاد في ثقافتنا. نحن نمارس ما وراء القانون الدولي”.

من جهة أخرى قال القيادي الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، قال في بيان إن محاميه نقل له صورا تكشف استخدام القوات المسلحة التركية أسلحة كيمائية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك إن القوات المسلحة التركية تلتزم بأعلى المبادئ القانونية في حربها ضد الإرهاب.