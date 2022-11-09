أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تركيا انتهكت حقوق الرئيسة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فيجان يوكسكداغ، و13 من نواب الحزب.

وذكرت وكالة Mezopotamya أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بانتهاك حق يوكسداغ ونواب الحزب في الانتخاب والترشح وحريتهم في التعبير عن الرأي بحبسهم في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني في مخالفة للمادة الثامنة عشر من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعويضات مالية بقيمة 184 ألف و600 يورو على الحكومة التركية لصالح 13 نائبا عن الحزب الكردي من بينهم يوكسكداغ.