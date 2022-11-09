أنقرة (زمان التركية) – تتصاعد حدة المناوشات الكلامية بين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، حول قضية تجارة المخدرات في تركيا.

وفي كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اقتبس كيليجدار أوغلو تصريحات صويلو بشأن الحملات الأمنية ضد تجار المخدرات، قائلا: “ماذا يعني إلقاء القبض على 5 آلاف تاجر مخدرات خلال أسبوع واحد؟ أشكر صويلو على اعترافه هذا. الآن أريد أن أسال ماذا تفعل بؤر عصابات المخدرات في تركيا؟ هل أصبحت شوارعنا غير آمنة لهذه الدرجة؟ هل بات شبابنا مهدد لهذه الدرجة؟ إن كان لديه ذرة شرف ليتقدم باستقالته. إنهم يلحقون الضرر الأكبر بالبلاد، فتزايد الأموال غير القانونية يعني تزايد تجارة المخدرات”.

تعليقا على هجوم زعيم المعارضة كيليجدار أوغلو، نشر صويلو تغريدة عبر تويتر هاجم، قائلا: “كيليجدار أوغلو هو عديم الشرف، من يسوق هذا الوطن للسفراء ويدافع عن من يتهمون جنودنا باستخدام الأسلحة الكيماوية ويتهم قوات الأمن والدرك بالاتجار في المخدرات لسد العجز الجاري في الموازنة ويصف حزب الاتحاد الديمقراطي – ذارع العمال الكردستاني في سوريا – بسفير السلام ويدافع عن عناصر العمال الكردستاني بزعم كونهم صحفيين ويحزن على القضاء على الإرهاب داخل تركيا ويصف المحاولة الانقلابية بالمسرحية ونسى كم مرة خسر الانتخابات ويهيمن على مقعده _في الحزب_ هو عديم الشرف كيليجدار أوغلو”.