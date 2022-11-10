أنقرة (زمان التركية) – قدم مكتب وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، ردًا على استجواب برلماني للنائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سزجين تانري كولو، حول أعداد المشتركين الذين تم قطع الكهرباء عنهم لعجزهم عن سداد ديونهم خلال الفترة بين عامي 2021 و2022.

وخلال الرد الأول بعث وزير الطاقة، كشف مكتب الوزير أنه في 26 ولاية تم قطع الكهرباء عن 34 ألف و790 مشترك من أصل 71 ألف و220 مشترك، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لعجزهم عن سداد ديون الكهرباء.

وفي مدينة إسطنبول لم يتم قطع الكهرباء عن أي مشترك في المدينة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بعدما شهدت المدينة العام الماضي قطع الكهرباء عن 37 ألف و580 مشترك بسبب ديونهم.

وتشير إحصاءات وزارة الطاقة إلى عدم قطع الكهرباء خلال العام الماضي عن أي مشترك بمدن أغري وأكسراي وأرضان وبايبورت وبتليس وهكاري وكارس وكيليس ويالوفا. وتكرر الوضع نفسه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بمدن إسطنبول وأكسراي وبتليس وهكاري وموش ويالوفا نظرا.

من جانبه أفاد البرلماني تانري كولو أن الحكومة التركية تحاول خفض عدد المتضررين من خلال عدم إدراجها من سدد المتأخرات واستعاد التيار الكهرباء بعد انقطاعه.

أضاف: “حدث وضع مشابه خلال إحصاءات العام الماضي. للأسف يتم إخفاء عدد الفقراء الذين يعيشون في ظلام حالك عن الرأي العام”.