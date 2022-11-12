أنقرة (زمان التركية) – صدر قرار مفاجئ بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، بإقالة نائب رئيس هيئة الإحصاء في تركيا فاتح شاهين، من منصبه الذي تولاه قبل سبعة أشهر.

نُشر القرار بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن “نائب رئيس المعهد التركي للإحصاء فاتح شاهين قد أُقيل بموجب المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 3”.

كان شاهين عين في هذا المنصب قبل فترة قصيرة بتاريخ 25 نيسان (أبريل).

يذكر أنه تعاقب 5 رؤساء على هيئة الإحصاء التركية خلال 3 سنوات فقط. شغل ينال يغان منصب رئيس معهد الإحصاء بين 18 أبريل 2019 و 22 مايو 2020، محمد جاهد شيرين بين 22 مايو 2020 و 15 فبراير 2021، أحمد كورشاد دوسدوجرو بين 15 فبراير 2021 و 2 مارس 2021، سايت إردال دينجر بين 2 مارس 2021 و 29 يناير 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين محي الدين بيلج ليحل محل جعفر أوزونكايا، الذي تم فصله من وزارة العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية.

وتم تعيين أفران ألتاي مديرًا عامًا لوكالة التوظيف التركية، وتم تعيين إبراهيم أكين نائبًا للمدير العام لقطاع العمل.

وتم تعيين عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية الرئاسية، شاكر أوزكان تورونلار، سفيراً لإسرائيل في تركيا.