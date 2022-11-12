أنقرة (زمان التركية) – توقع تحليل قدمته وكالة “رويترز” الإخبارية، أن يلجأ مجلس أوروبا لطرد تركيا من عضويته لعدم امتثالها لقرار صادر منذ سنوات عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بخصوص إطلاق سراح الناشط الاجتماعي عثمان كافالا.

وبحسب تحليل رويترز، فإن تركيا، التي أصبحت عضوًا في المجلس عام 1949 عندما تأسس، قد تُطرد بسبب فشلها في تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، بالإفراج عن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا.

وقال مسؤول من المجلس لرويترز إن توقيت العملية متروك للجنة الوزراء.

وكتبت رويترز أن مجلس أوروبا، الذي تنتمي إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد يزيل تركيا من العضوية لأنها لا تنفذ قرارات المحكمة.

كانت لجنة وزراء مجلس أوروبا اتخذت إجراءات عقابية ضد أنقرة بسبب هذه القضية.

وأشار المسؤول إلى أنه حتى 8 نوفمبر / تشرين الثاني، لم تنفذ تركيا حتى الآن 521 حكماً من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، قدر مصدر دبلوماسي من تركيا أن تركيا تعتمد على الهيكل المؤسسي لمجلس أوروبا وأن المجلس يسرع في عملية التفتيش قبل إغلاق قنوات الحوار.

ووفقًا لبيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أصدرت المحكمة 3820 قرارًا بشأن تركيا بين عامي 1959 و 2021، وقضت بأن 3385 منهم قد تعرضوا لانتهاك واحد على الأقل للحقوق. وأشارت وكالة رويترز إلى أنه بهذا الرقم، أصبحت تركيا الدولة التي تشهد أكبر نسبة من انتهاكات الحقوق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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