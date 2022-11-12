أنقرة (زمان التركية) – سجل عجز الحساب الجاري السنوي في تركيا 39 مليارًا و164 مليون دولار وفق بيانات رسمية، ليفوق بذلك كل التوقعات.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك المركزي التركي، فقد حدث عجز قدره 2 مليار و 966 مليون دولار في الحساب الجاري، مما أعطى فائضا قدره 2 مليار 719 مليون دولار في سبتمبر من العام الماضي، في نفس الفترة من هذا العام. ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرًا إلى 39 مليارًا و 164 مليون دولار.

وارتفع العجز التجاري الخارجي المحدد في ميزان المدفوعات بمقدار 6 مليارات و 971 مليون دولار في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وارتفع إلى 8 مليارات و 97 مليون دولار في هذا التطور.

وفي نفس الفترة، ارتفع فائض الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة من 6 مليارات و 656 مليون دولار إلى 6 مليارات و 807 ملايين دولار.

وزادت التدفقات الداخلة من ميزان الخدمات بمقدار مليار و 324 مليون دولار في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 6 مليارات و 83 مليون دولار. وتحت هذا البند، ارتفع صافي الدخل الناتج عن بند السفر بمقدار 743 مليون دولار ليصل إلى 4 مليارات و 558 مليون دولار.

وانخفضت التدفقات الخارجة من رصيد الدخل الأولي بمقدار 12 مليون دولار في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وانخفضت إلى 947 مليون دولار.

وفي بند ميزان الدخل الثانوي الذي سجل صافي تدفق 45 مليون دولار في سبتمبر من العام الماضي، كان هناك تدفق خارج 5 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الجاري.

من ناحية أخرى، تم تعديل عجز الحساب الجاري لشهر أغسطس من 3 مليارات 112 مليون دولار إلى 2 مليار 738 مليون دولار.

وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2 مليار و 632 مليون دولار في سبتمبر. تحقق عجز الحساب الجاري المتوقع للاقتصاديين لنهاية عام 2022 عند مستوى 51.5 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، فقد سجل صافي التدفقات من الاستثمارات المباشرة 488 مليون دولار في سبتمبر.

وانخفضت الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.66 مليار دولار هذا الشهر.