أنقرة (زمان التركية) – اعتبر زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، هو “صاحب الوصاية على تركيا”.

داود أوغلو قال خلال لقاء مع صحيفة “سوزجو” التركية، إن كل شيء في تركيا يخضع لإذن ووصاية بهتشلي، فهو من يختار الوزراء للتعيين والإقالة.

وأعرب داود أوغلو عن شعوره بالحزن والإحراج نيابة عن حزب العدالة والتنمية، الذي كان ثاني رئيس له.

وأضاف داود أوغلو: “لم نشهد في السياسة التركية رئيس حزب يمارس مثل هذه الوصاية على حزب آخر. حتى خلال فترات التحالف، لم يتدخل قادة التحالف في الشؤون الداخلية للشريك الآخر. الآن، يخضع حزب العدالة والتنمية لإذن السيد بهتشلي”.

وتساءل داود أوغلو قائلا: “إذا صوتت جماهير حزب العدالة والتنمية لصالح أردوغان، فكيف يستوعبون وصاية بهتشلي؟ اليوم، يشعر كل عضو في حزب العدالة والتنمية بأنه مضطر للتفكير ماذا سيفعل وبماذا يفكر بهتشلي”.

وأكد داود أوغلو أن ما يحدث لحزب العدالة والتنمية حاليا هو إذلال سياسي.