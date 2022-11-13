أنقرة (زمان التركية) – زعم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن حزب الخير القومي يسير على نفس نهج حزب الشعوب الديمقراطي وتنظيم العمال الكردستاني.

في إشارة إلى الاستقواء بالخارج، الوزير قال: “لا يستطيعون العدول عن هذا المسار، لإن زمام الأمور ليست بيدهم. ينسحبون وقتما يريدون ويهددون وقتما يريدون ويدفعون شخصية من داخلهم لتصدر المشهد وتوجيه تهديدات”.

صويلو قال إنه لا يمكن ممارسة السياسة في تركيا عبر من هم أسرى لقوى خارجية.

أضاف قائلا: “بل يتم ممارسة السياسة في تركيا عبر من يتمتعون بإرادة شخصية كرجب طيب أردوغان. بهذه الطريقة ستتطور البلاد وتنمو وتنعم بالثراء. بهذه الطريقة ستفرض الدولة قيمها على الجغرافيا المحيطة بها”.

صويلو هاجم رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار الملقبة بـ “المرأة الحديدية”، ورئيسة حزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، قائلا: “لا تهتموا لأكاذيب الآخرين مع بضعهما البعض، فميرال أكشينار وبرفين بولدان تتشاجران مع بعضهما البعض. أتدرون ما هي مهمة حزب الخير والشعوب الديمقراطي أي ميرال أكشينار وبرفين بولدان؟ الجعجعة. وأثناء الجعجعة يبحثون أي مناقصات سينالون من بلدية إسطنبول وبلدية أنقرة”.