أنقرة (زمان التركية) – بعث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة تعزية إلى الشعب التركي وحكومته، بشأن انفجار مدينة إسطنبول الذي خلف العديد من الضحايا.

وقال زيلينسكي في تغريدة باللغة التركية، إنه علم ببالغ الأسى نبأ مقتل كثير من الناس وإصابة آخرين في انفجار شارع الاستقلال.

وأضاف زيلينسكي: “أقدم التعازي لأقارب من فقدوا أرواحهم وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين .. آلام الشعب التركي الصديق هي آلامنا”.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن أن “انتحارية” نفذت التفجير في شارع الاستقلال بميدان تقسيم، والذي اسفر عن مقتل 6 وإصابة 81 آخرين.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي غاظر عقب الحادث إلى أندونيسيا، لحضور قمة آسيان، بالكشف عن منفذي التفجير، وأضاف: “سوف ينالون عقابهم”.