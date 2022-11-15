أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا أحمد أركان مراسل قناة “KHK” على يوتيوب، التي تبث من الشارع تقاريرًا ميدانية، حول المفصولين تعسفيًّا خلال حالة الطوارئ.

وداهمت الشرطة التركية صباح اليوم الثلاثاء، منزل أركان الذي أوصل قصص المفصولين تعسفيا عن العمل في تركيا إلى الملايين. ونُقل أركان بعد تفتيش منزله، إلى مركز الشرطة فيما بعد.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، علق على الواقعة،عبر تويتر، قائلا: “لماذا هذا التدخل لمنع الجمهور من حقه في الاطلاع؟. هل الصحافة جريمة؟ لا تقترفوا جريمة تقييد الحرية! لا لقانون الرقابة”.

كما رد المتحدث باسم منصات KHK منير كوركماز على اعتقال أحمد أركان، وقال: “احتجاز المراسل والصحفي أركان أمر غير مقبول”.

يذكر أن أحمد أركان، الذي يعمل كمراسل متطوع في KHK TV، ينتج أيضًا أفلامًا وثائقية.

في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب.

تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي تعسفيا، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات حالة الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.