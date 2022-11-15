أنقرة (زمان التركية) – أدلى رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بتعليق على الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة إسطنبول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

قال داود أوغلو في تدوينة على تويتر، عقب اجتماع لتحالف الأحزاب الستة المعارضة: “نحن نعمل بتصميم وتصميم لإخراج تركيا من هذه الأيام المظلمة. أود أن أشكر جميع رؤساء الأحزاب المحترمين، وخاصة رئيس حزب الديمقراطية والتقدم على باباجان، على استضافته اجتماع الطاولة السداسية”.

وشهدت تركيا يوم الأحد، حادثًا إرهابيًّا في شارع الاستقلال الواقع في الحي التاريخي لمنطقة بيوغلو هو أحد أشهر الشوارع في إسطنبول، ويمتد على مسافة 1.4 كلم، وهو مخصص بشكل كامل للمارة.

وأسفر الحادث عن سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى في شارع استقلال بميدان تقسيم، حيث يمر قطار ترام قديم وتصطف على جانبي الشارع متاجر ومطاعم ويرتاده نحو ثلاثة ملايين شخص في اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن بين المعتقلين على خلفية الحادث، منفذة التفجير السورية أحلام البشير، التي تقول السلطات إنها اعترفت بتلقيها تدريبا من قبل ذراع حزب العمال الكردستاني في كوباني.

وسبق أن شهد شارع الاستقلال في مارس 2016 هجومًا انتحاريًّا أسفر عن أربعة قتلى.

وفي وقت سابق قال بيان صادر الاثنين، عن التحالف السداسي المعارض، من مقر حزب الديمقراطية والتقدم حيث انعقد الاجتماع “نلعن الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومن يلجأ إلى الإرهاب. لن نتهاون أبدا في موقفنا الجاد تجاه من يرغبون في تشكيل تركيا بالهجمات الإرهابية. لن نسمح في أي ظرف من الظروف بأن تحقق التنظيمات الإرهابية أهدافها”.

يذكر أن تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، يعمل على إزاحة حزب العدالة والتنمية الحاكم من السلطة في الانتخابات المقبلة.