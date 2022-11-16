أنقرة (زمان التركية) – كشف الفنان التركي نجاتي شاشماز، نجم مسلسل وادي الذئاب، أنه يستعد للعودة إلى الشاشات عبر حلقات جديدة من المسلسل الشهير.

شاشماز الذي يقدم شخصية مراد علمدار، في مسلسل وادي الذئاب، كشف عن ذلك خلال ظهوره على قناة (تي ار تي) الموسيقية.

وخلال إجابته عن أسئلة مقدم البرنامج، أوضح شاشماز أن أعمال تصوير الموسم الجديد ستنطلق خلال الأشهر القادمة.

أضاف قائلًا: “حاليًا نحن نجري الاستعدادات واعتقد أن أعمال التصوير ستنطلق في يناير/كانون الثاني القادم”.

وذكر شاشماز أنه قضى 20 عامًا من عمره في تأدية دور مراد علمدار خلال 397 حلقة من المسلسل الشهير، وأضاف قائلًا: “هذا عمل عزيز على لكنه مرهق. كنا نفكر في الحصول على فترة من الراحة، لكن بدأت مطالب بعودة المسلسل مرة أخرى”.