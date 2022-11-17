أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات رسمية عن انخفاض مبيعات المساكن في تركيا بشكل حاد خلال شهر أكتوبر المنصرم.

معهد الإحصاء التركي (TUIK) كشف عن إحصائيات مبيعات المساكن لشهر أكتوبر 2022، والتي تظهر تراجعا في مبيعات المنازل في تركيا بنسبة 25.3 في المائة في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 102 الفًا و660.

واستحوذت إسطنبول على أعلى حصة من مبيعات المساكن، حيث بلغت 16987 من مبيعات المنازل و16.5 في المائة، تلتها أنقرة بـ 8 آلاف و146 من المساكن المباعة وحصة 7.9 في المائة، ثم أنطاليا بـ6 آلاف 323 مبيعًا وحصة 6.2 في المائة.

أما الولايات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل فكانت هكاري بعدد 30 منزلًا وآرضهان 42 منزلًا وبايبورت 69 منزلًا على التوالي.

وارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 6.7 في المائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت مليون و159 الف 853.

وانخفضت مبيعات المنازل المرهونة في تركيا بنسبة 52.7 بالمائة في أكتوبر، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 13 الفًا و268. وبلغت حصة المبيعات المرهونة من إجمالي مبيعات المساكن 12.9٪.

بلغت مبيعات الرهن العقاري في الفترة من يناير إلى أكتوبر 241.869 بزيادة قدرها 15.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما انخفض عدد مبيعات المنازل في تركيا بنسبة 22.0 في المائة في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبح 32 الفًا 692. في الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفعت مبيعات المنازل المباشرة بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 344 الفًا 810.

وانخفضت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 8.8 في المائة في الشهر العاشر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 5 آلاف و377. في أكتوبر، كانت حصة مبيعات المنازل للأجانب من إجمالي مبيعات المنازل 5.2 في المائة.

احتلت أنطاليا المركز الأول في مبيعات المنازل للأجانب ببيع الفي 123 منزلًا. تليها أنطاليا بإسطنبول بـ 1658 مبيعا ومرسين بـ 490 مبيعًا على التوالي.

وارتفعت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 26.9 في المائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 55 الفًا و21.

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