أنقرة (زمان التركية) – قالت الصحفية التركية، هادية ليفنت، إنه بات من الواضح أن إلهام البشير المتهمة بتنفيذ هجوم إسطنبول لا تحمل الجنسية السورية، وفق ما كشفت وسائل الإعلام العربية التي تتحدث عن وجود احتمال كبير بأنها صومالية الجنسية.

وأوضحت ليفنت أنها حاولت التأكد من هذه المعلومات، مفيدة أنها توصلت لكون منفذة الهجوم من شمال أفريقيا.

وأضافت ليفنت أن هناك تناقضات حول موعد قدوم منفذة الهجوم إلى تركيا عبر عفرين، وما إن كانت منفذة الهجوم قد عبرت الحدود بالفعل أم لا.

وذكرت ليفنت أن هناك أخبار متداولة حول بدء الاستخبارات التركية حملة أمنية ضد الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا في -إدلب وعفرين- بعد يوم من الهجوم، قائلة: “وردت أنباء أخرى عن اعتقال 17 شخصًا من الجماعات المدعومة من تركيا في عفرين وتم ذكر اسم فرقة الحمزات”.

وزعمت ليفنت أن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجماعات المدعومة من تركيا وأن المجاهدين دعموا هذه المواجهات، قائلة: “لقد قاموا بالسيطرة على عفرين وبالنظر لكل هذا يتضح أن شمال سوريا خرج عن السيطرة منذ فترة طويلة. وفي هذه الأوضاع بإمكان أي شخص عبور المنطقة، فقد تم إلقاء القبض على زعيم تنظيم إجرامي إيطالي في إدلب. تبين أنه عبر من تركيا”.