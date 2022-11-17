نورديك مونيتور: القنصلية التركية في اليونان تتجسس على معارضي أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – تناول تقرير صحفي وثيقة سرية تكشف تجسس القنصلية التركية بمدينتي أثينا وسالونيك في اليونان على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاصة أعضاء حركة الخدمة.

تقرير موقع نورديك مونيتور السويدي ذكر أن عناصر تأمين طواقم ومنشآت القنصلية التركية بأثينا والقنصلية التركية في سالونيك يقومون بأنشطة استخباراتية، ولديهم قوائم بأسماء المعارضين وأنصار حركة الخدمة، بالمخالفة للقانون.

الوثيقة المعنية عبارة قائمة تضمنت معلومات تتعلق بأماكن عمل أتراك في اليونان مرسلة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في 28 أغسطس عام 2020، وتضمنت تحذيرات من مشاركتها مع المؤسسات الأخرى.

وأفاد الموقع السويدي أن القائمة تم إرسالها لاحقًا إلى نيابة أنقرة في 27 يناير/ كانون الثاني من عام 2021، وهي تحمل توقيع نائب رئيس شعبة مكافحة الإرهاب حسين أغير، وأن تلك القائمة وردت عن الإدارة العامة للشؤون الأمنية والبحث بوزارة الخارجية.

هذا وذكر الموقع السويدي أيضًا أن مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب في نيابة أنقرة بعث إخطارًا حمل توقيع المدعي العام، على تانيل جوران، في الثالث من سبتمبر/ أيلول من العام الحالي إلى النيابات العامة والمحاكم الجنائية بعشرة مدن تركية، مطالبًا إياهم بإضافة الشخصيات المذكورة ضمن القائمة إلى ملف المشتبه بهم.