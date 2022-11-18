أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكن أن تعيد النظر في علاقتها مع دمشق بعد انتخابات 2023 التركية، بحسب ما ذكره مراسلنا.

أردوغان: يمكننا إعادة النظر في العلاقات مع دمشق بعد انتخابات 2023 التركيةأردوغان: اللقاء مع الرئيس السوري غير وارد حاليا ولكنه ليس مستبعدا في المستقبل

وأضاف أردوغان تعليقا على سؤال حول لقاء محتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد عبر روسيا، قائلا: “يمكننا تقييم ذلك عندما يحين الوقت المناسب”.

وتابع أردوغان قائلا، بحسب وكالة “نوفوستي”: “في السياسة لا يوجد استياء أبدي.. عندما يحين الوقت المناسب لذلك يمكن الجلوس وتقييم هذا الأمر..كتركيا، مراجعة علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل ..خاصة بعد انتخابات يونيو حزيران النظر حول ذلك وبحث الأمر حينها”.