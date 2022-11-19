أنقرة (زمان التركية) – أثارت فاتورة طعام باهظة، خاصة بمطعم الشيف التركي، نصرت جوكتشه في إمارة أبوظبي، اهتماما كبيرًا.

جوكتشه نشر على حسابه الرسمي على انستجرام، الذي يصل عدد متابعيه 49 مليون شخص، فاتورة تصل قيمتها إلى 3.1 ملايين ليرة تركية.

وكتب جوكتشه على فاتورة الحساب المثيرة: “الجودة ليست باهظة الثمن أبدا”.

ولفت الانتباه البقشيش في الفاتورة الذي وصل إلى 150 ألف ليرة تركية.

وأصبح جوكتشه، الذي يُعرف باسم “حبيب الملح” (Salt Bae)، مشهورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الطابع الدرامي الذي أضافه عند تقطيع شرائح اللحم، ورشها بالملح.