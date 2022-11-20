أنقرة (زمان التركية) – صنفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” موقف الائتماني تركيا الائتماني عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية “سلبية”.

وأشارت فيتش إلى الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة بسبب ضعف التمويل الخارجي، والسياسات التدخلية وغير التقليدية بشكل متزايد.

وقال البيان إن تصنيف تركيا في المرتبة B يعكس المخاطر السياسية والجيوسياسية، فضلا عن زيادة الاضطراب الاقتصادي بسبب ضعف التمويل الخارجي والسياسات التدخلية، وغير التقليدية على نحو متزايد.

وتتوقع وكالة فيتش أن معدل التضخم سيبلغ 59 في المائة في عام 2023، بينما سيرتفع معدل النمو إلى 5.6 في المائة في عام 2022، لكنه سينخفض إلى 2.9 في المائة في 2023-2024، مما يعكس تشديد شروط التمويل وتباطؤ النمو العالمي.

كانت المنظمة قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من ‘B +’ إلى ‘B’ في 8 يوليو 2022.