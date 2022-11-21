أنقرة (زمان التركية) – يتجاوز سعر الجبن في تركيا، أسعار اللحوم الحمراء، بفعل اضطراب سعر صرف العملات الأجنبية، وتراجع الإنتاج.

وتتراوح أسعار اللحم المفروم بين 110 -150 ليرة، في حين يتراوح متوسط سعر 700 جرام من جبن الكشار بين 115 و165 ليرة.

رئيس مجلس إدارة منتجي الألبان واللحوم والأبقار، سنجار سولاك أوغلو، قال لصحيفة جمهوريت، إن سبب ارتفاع السلع الغذائية مؤخرًا هو اعتماد الزراعة على الدولار الذي ارتفع بفعل السياسة المالية الضعيفة، مشيرًا إلى أن هناك سلعتين يمكن للحكومة التحكم في أسعارها، ألا وهما اللحوم الحمراء والألبان، غير أن العامل الحاسم أيضا في إبقاء السعر منخفضًا، هو استمرار الإنتاج.

وأضاف سولاك أوغلو أن الحكومة التركية أبقت على أسعار الحليب من خلال مجلس الحليب الوطني، قائلًا: “سبق وأن أوضحت أن خفض أسعار الحليب سيضيق الخناق على المزارع وهو ما سيدفعه إلى التخلي عن الإنتاج وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل تلقائي ولن تستطيع السلطات السيطرة على الأمر، لكن مجلس الحليب الوطني كان مصرًّا على خفض أسعار الحليب”.

وأفاد سولاك أوغلو أن السلطات حاليًا تخنق أسعار الحليب بشكل جنوني، قائلًا: “المزارع أغلقت أبوابها وتراجعت عن الإنتاج. لذا تراجع العرض بشكل كبير. بات الحليب غير متوفر ومجلس الحليب الوطني تجاهل هذا الأمر تمامًا وبدأ بيع الحليب في الأسواق عبر مناقصات. لن تستطيع السلطات السيطرة على هذا الوضع وستتخذ إجراءات بالوقت الراهن بناءً على اقتصاد السوق الحر، كي لا تفقد الدولة سلطتها”.

هذا وأكد سولاك أوغلو أن الأسعار ستواصل الارتفاع نتيجة لانخفاض المعروض من الحليب مشيرًا إلى انعكاس الارتفاع في أسعار الحليب على أسعار الأجبان ومنتجات الحليب بشكل كبير.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا، قفز أكتوبر الماضي متجاوزا 85.50 بالمئة.