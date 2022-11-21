أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا، قرارات اعتقال بحق 75 شخصًا بتهمة تقديم الدعم المادي للطلاب وأسر المعتقلين، والمشاركة في جلسات دينية.

وعلى خلفية قرارات الاعتقال شنت فرق مكافحة الإرهاب حملات أمنية متزامنة صباح اليوم في 8 مدن مركزها أضنة.

وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال الكثير من الأشخاص، حيث تم اقتياد المعتقلين إلى مديرية الأمن بعد إخضاعهم للفحص الطبي.

هذا وسيتم نقل المعتقلين بالمدن الأخرى إلى أضنة عقب الانتهاء من الإجراءات.

يذكر أنه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق، بحجة مكافحة حركة الخدمة التي تزعم تدبيرها لمحاولة الانقلاب.

تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي تعسفيًا، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات حالة الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.