أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس الأركان اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، تهديدات إلى تركيا خلال احتفالات القوات المسلحة اليونانية.

فلوروس علق على قول محللين من تركيا إن العملية العسكرية التركية في سوريا والعراق بمثابة رسالة إلى اليونان، مفيدًا أن من يسعون لمحاربة اليونان سيجدون أنفسهم أمام معركة مأراثون جديدة، وأن عباراته هذه بمثابة رد غير مباشر على تركيا.

وأكد فلوروس أن بلاده ترغب في السلام وتعمل على تحقيقه غير أنها لن تتهاون مع من سيرتكب خطأ فادحًا، موضحا أن كل يوناني سيحارب بضراوة لحماية دولته، مثلما فعلوا في السابق نظرًا لأنهم سبق وأن دفعوا ثمنا باهظا لاكتساب هذه الأرض.

وخاطب فلوروس الجنود اليونانيين، قائلا: “ورثنا الشجاعة في الدفاع عن بلدنا من أجدادنا والجميع يعرف هذا”.

ما هي معركة مأراثون؟

معركة مأراثون التي ذكرها فلوروسـ وقعت في سهل مأراثون بين الجيش الأخميني بقيادة داتوس وقوات أثينا المدعومة من بلاتايا في عام 490 قبل الميلاد.

وحارب اليونانيون الذين رأوا أن بإمكانهم هزيمة الجيش الأخميني بثقة أكبر ضد الفرس. ويعتقد اليونانيون أن انتصارهم ضد الفرس بدأ بمعركة مأراثون.