أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت مسؤول السياسات الاقتصادية في حزب الجيد، بيلجه يلماز، أن ترشّح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمر يحتاج إلى تأني لكون الانتخابات المقبلة حاسمة ومصيرية.

وذكرت يلماز أنها التقت بـ كليجدار أوغلو عدة مرات غير أنه لم يطرح قضية ترشّحه أبدا خلال تلك اللقاءات، قائلة: “وبقدر علمي فإنه لم يطرحها أيضا على طاولة المفاوضات، لكن استشعر من تصرفاته أنه يرغب في الترشّح. لم يذكر هذا الأمر علانية، لكن رغبته واضحة”.

وأوضحت يلماز في تصريح لصحيفة “خبرترك”، أنه من حق كليجدار أوغلو الترشح للرئاسة غير أن هناك طريق لتحقيق هذا يتوجب اتّباعه، وقالت: “أثق أنه سيكون رئيسا جيدا إن تم انتخابه، لكن هل سيتم انتخابه بالفعل هذه قضية مختلفة. عليه التفكير جيدا في الأمر، فهذه الانتخابات مصيرية لا يمكن المخاطرة بها. كما قلت لا يوجد شيء مؤكد فهناك مخاطر، لكن لا بدَّ من خفض هذه المخاطر لأدنى مستوى ممكن”.

وفي إجابتها عن سؤال حول الشخصية المناسبة لخوض الانتخابات أكدت يلماز أن هذا الأمر يصعب تحديده، وقالت: “هذا سؤال صعب. قادة الأحزاب الستة ضمن التحالف السداسي سيحددون هذا، وأثق في أنهم سيتوافقون في النهائية على الشخصية الصائبة”.