أنقرة (زمان التركية) – ندد سياسيون ألمان بالغارات الجوية التركية على إقليم كردستان العراق ومنطقة روج آفا السورية.

وطالب حزب اليسار وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فيسر بإلغاء زيارتها إلى تركيا التي ستبدأ اليوم الأحد.

وقال أولريش ليخت، الرئيس المشارك للجنة السياسة الخارجية في البرلمان الألماني والمتحدث باسم السياسة الخارجية للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر على تويتر: “أردوغان يخالف القانون الدولي.. لا بد من مراعاة العدد الكبير من الضحايا المدنيين وأنا أدين هذا الموقف غير القابل للتفاوض. الآن يجب علينا أن ننظر هناك ونتصرف”.

وقالت لمياء قدور، المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب الخضر، في منشور على حسابها على تويتر: “أردوغان كان يريد إنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا منذ سنوات. ويبدو أن الهجوم الذي ضرب إسطنبول لم يكن الشيء الوحيد الذي يضفي الشرعية على وقت الحساب والقصف. هناك أيضا -مساومات- عضوية السويد وفنلندا في الناتو. أيضًا الانتخابات تقترب”.

الهجوم على شمال سوريا وشمال العراق يأتي عقب هجوم دامي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 شخصًا.

كما أصدر مارتن شيرديوان، الرئيس المشارك لحزب اليسار المعارض (دي لينك) وعضو البرلمان الأوروبي، بيانًا يدين عمليات الجيش التركي. وقال شيرديوان، في تصريح على تويتر: “تركيا قصفت روج آفا بشدة الليلة، يهاجم أردوغان من يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وزيرة الداخلية نانسي فيسر تريد التحدث عن الإرهاب في أنقرة اليوم، ويجب إلغاء هذه الزيارة”.