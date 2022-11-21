أنقرة (زمان التركية) – تحدث الصحفي التركي، سادات بوزكورت، عن كواليس سياسية تخص وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حيث زعم أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، حريصان على عدم لقاء الوزير صويلو.

وأوضح بوزكورت أن صويلو لا يزال مدعوما من حزب الحركة القومية ورئيسه دولت بهتشلي، وبالتالي يحافظ على موقعه في الحكومة.

وذكر بوزكورت أن صويلو يقاتل على جبهات عديدة، داخل حزب العدالة والتنمية.

وأضاف الصحفي التركي: “وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان من بين أولئك الذين يحرصون على عدم الالتقاء مع صويلو ما لم يكن ذلك إلزاميًا”.

كما أشار بوزكورت إلى أنه كان معروفًا منذ فترة طويلة أن بن علي يلدريم ونعمان كرتولمش، نائبا رئيس حزب العدالة والتنمية، ليسا على علاقة جيدة مع سليمان صويلو، فجناح الرأي الوطني داخل حزب العدالة والتنمية لا يريد صويلو.

ويؤكد بوزكورت أيضا أن بيرات البيراق صهر أردوغان، ونجله بلال أردوغان يعارضان صويلو بشكل علني.

ويتابع الصحفي: “ومن بين الشائعات التي ترددت في أنقرة أن بيرات البيراق، الذي لم نتمكن من رؤيته في إطار أي صورة عائلية بعد مغادرته الوزارة، لا يزال غاضبًا من أردوغان ولن ينتهي هذا الاستياء حتى يغادر صويلو الحكومة”.