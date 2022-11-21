أنقرة (زمان التركية) – انتقد الصحفي التركي على إحسان كأراحسن أوغلو، لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحية كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

واجتمع أردوغان بالأمس في لقطة حميمية مع السيسي لأول مرة منذ 9 سنوات، أثارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

كأراحسن أوغلو عبر عن صدمته تجاه الأمر، قائلا: “الصورة التي التقطت قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم في قطر يوم أمس تناقلتها وكالات الأنباء. السيسي وأردوغان يتصافحان بابتسامة حذرة. البعض قد يسخر من الأمر والبعض الآخر قد يهاجمه، لكنني انهرت فور رؤيتي لتلك اللقطة. انهرت بالنيابة عن العالم الإسلامي بأسره”.

وواصل كأراحسن أوغلو الكاتب في صحيفة عقد المقربة للحزب الحاكم في تركيا، قائلا: “انهرت نيابة عن المسلمين الذين عجزوا عن الدفاع عن رئيسهم المنتخب. حزنت على عجز أردوغان عن انهاء نضال استمر 9 سنوات. انهرت لعجزي عن البصق في وجه الألمان والإنجليز والفرنسيين الذين كانوا يستقبلون السيسي بالسجاد الأحمر بينما يتحدثون عن كون الدول الديمقراطية هي الدول التي تتمتع بسيادة القانون. بعدما كنت أصفق له لعدم مشاركته الطاولة -ذاتها- مع السيسي -في الأمم المتحدة- وأفخر بشخصيته الوفية. الآن بعد صورة أردوغان وهو يصافح السيسي رأيت أنه يتوجب على انتقد نفسي قبل أن تطالني انتقادات الآخرين وها أنا أفعلها. عار علينا”.

جدير بالذكر أن تركيا تبذل جهودا منذ فترة لتطوير علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، حيث قامت باتخاذ خطوات إصلاحية متبادلة مع كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بعد سنوات من التوترات، غير أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أبدى مؤخرا عدم رضاه عن تقدم المباحثات القائمة مع مصر ببطء.

وخلال كلمة ألقاها في التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول صرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر لن تواصل المباحثات مع تركيا لعدم تغيّر سياستها تجاه ليبيا.