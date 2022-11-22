أنقرة (زمان التركية) – نشر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، صوراً لقوات الشرطة التركية في دولة قطر، حيث تشارك في تأمين مباريات كأس العالم.

تواجد قوات الشرطة التركية في قطر، يأتي بناء على طلب من الحكومة القطرية الدول الصديقة والحليفة بالمساهمة في أمن التنظيم بعناصر أمنية.

تم تشكيل فرق تأمين كأس العالم في قطر بمشاركة تركيا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وباكستان.

من ناحية أخرى، يلعب سرب الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي التابع للقوات المسلحة التركية دورًا نشطًا، ضد التهديد الكيميائي والنووي في كأس العالم 2022.

سرب الدفاع الكيميائي والبيولوجي والنووي، المنتشر في القاعدة العسكرية في الدوحة، عاصمة قطر، يعمل على مدار 24 ساعة للرد على جميع أنواع الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية بالمعدات الموجودة في مخزونه.

أما قسم الدفاع، وهو خبير في مجاله ولديه جميع أنواع الإمكانيات والإمكانيات، يعمل باستمرار على سيناريوهات مختلفة معدة ضد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة الطوارئ المحتملة.