أنقرة (زمان التركية) – قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن مفاوضات انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، يجب أن تكتمل في أسرع وقت.

ستولتنبرغ قال خلال كلمة له أمام الجمعية العامة الثامنة والستين للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، المنعقدة في مدريد، إنه: “حان الوقت لإنهاء عملية التصديق على عضوية فنلندا والسويد في الناتو في برلمانات الدول الأعضاء”.

وحتى الآن لم يصدق برلمان تركيا والمجر على قبول عضوية فنلندا والسويد في الناتو.

أضاف أمين عام الناتو مكمئنا الجانب التركي “ستواصل حكومتا البلدين العمل عن كثب مع تركيا في حربها ضد الإرهاب في المستقبل. أوفت فنلندا والسويد بمتطلبات مذكرة التفاهم التي وقعاها مع تركيا. إن هذه العملية يجب أن تكتمل الآن”.

عرقلت تركيا في البداية طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بذريعة دعمهما للتنظيمات الإرهابية، لكن البلدين وقعا مع أنقرة مذكرة تفاهم لقبول الطلبات التركية، والتي بموجبها أعلنت أنقرة أنها لن تعترض على انضمامهما للحلف. اتهمت أنقرة السويد وفنلندا بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين تصنفهم على لائحة الإرهاب.

وأكد ستولتنبرغ على أن مفاوضات منح العضوية لـ فنلندا والسويد في الناتو تسير بسرعة كبيرة منذ لحظة تقديم الطلب.

كما تطرق ستولتنبرغ إلى دور تركيا في الحرب الأوكرانية الروسية، وقال إن “تركيا لعبت دورًا رئيسيًا في تمديد اتفاقية ممر الحبوب وتبادل الأسرى. تركيا عضو مهم ومؤثر في الناتو، كما أن تركيا دولة قوية جدًا في الناتو في مكافحة الإرهاب”.

وأضاف أمين عام الناتو “تركيا والرئيس أردوغان لعب دورا مهما للغاية في تمديد اتفاقية ممر الحبوب وتبادل الأسرى”.

وأدان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الهجوم الإرهابي في اسطنبول الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص.