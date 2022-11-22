أنقرة (زمان التركية) – استدعت وزارة الخارجية التركية، سفير السويد في أنقرة ستافان هيرستروم، بسبب صور تهين الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأبلغت وزارة الخارجية، سفير السويد احتجاجها على عرض دعاية مناهضة لدولة تركيا على مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

وطالبت الخارجية التركية، السفير السويدي بإجراء تحقيق في الواقعة.

ووعد هيرستروم بأنه سيتم تحديد مرتكبي الفعل واتخاذ التدابير اللازمة، واتخاذ خطوات ملموسة في ضوء الالتزامات المسجلة في المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا.

وتتهم تركيا السويد بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين تصنفهم على لائحة الإرهاب.

عرقلت تركيا في السابق طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بذريعة دعمهما للتنظيمات الإرهابية.

مؤخرًا اتهمت تركيا التنظيمات الكردية في سوريا بالوقوف وراء التفجير الذي شهده شارع الاستقلال في إسطنبول، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص.