أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب الشعب الجمهوري دعمه لمشاركة القوات البرية، في العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في الأراضي السورية.

نفذ الجيش التركي غارات جوية في شرق سوريا وشمال العراق على مواقع يقول إنها لحزب العمال الكردستاني، كما ألمح الرئيس رجب طيب أردوغان خلال رحلة عودته من قطر بإمكانية شن عملية برية في سوريا.

حزب الشعب الجمهوري، الذي عارض في عام 2021 تمديد تفويض العمليات العسكرية عبر الحدود في العراق وسوريا، أصدر بيانا يدعم العملية البرية المحتملة.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، “نحن نؤيد حرب القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب والمنظمات الإرهابية. الجيش هو جيشنا”.

وأضاف أوزتراك: “الإرهاب جريمة ضد الإنسانية. إننا ندين جميع أعمال الإرهاب. نحن ندعم حرب القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب والمنظمات الإرهابية. الجند جندنا والجيش جيشنا. معركتنا ضد الإرهاب مشروعة، وإذا كان هناك أشخاص يريدون الحصول على أصوات من هذا الكفاح على ظهر جنودنا، للأسف، هذا لا يسمى سياسة”.

تقول تركيا إن العملية العسكرية تأتي ردا على التفجير الذي شهده شارع الاستقلال في إسطنبول الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص، ووجهت الحكومة اتهامها إلى وحدات حماية الشعب الردية في سوريا.