أنقرة (زمان التركية) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده مصممة أكثر من أي وقت مضى على تأمين الحدود السورية من هجمات القوات الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وأصر على أن عملية برية ستبدأ “في أنسب وقت” على حد تعبيره.

شنت أنقرة سلسلة من الضربات الجوية كجزء من عملية أطلقت عليها السيف – المخلب يوم الأحد، في أعقاب هجوم بقنبلة في إسطنبول في 13 نوفمبر أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81.

قال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: “عملياتنا بالطائرات والمدافع والطائرات دون طيار ليست سوى البداية. إن تصميمنا على تأمين كل حدودنا الجنوبية. بمنطقة آمنة أقوى اليوم من أي وقت مضى”.

وتابع: “بينما نمضي قدمًا في الغارات الجوية دون انقطاع، سنقوم بقمع الإرهابيين أيضًا عن طريق البر في أنسب وقت بالنسبة لنا”.

ألقت تركيا باللوم في هجوم إسطنبول على حزب العمال الكردستاني، الذي تم إدراجه على القائمة السوداء كجماعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ونفى حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، أي دور له في التفجير – وهو الأكثر دموية منذ خمس سنوات بعد سلسلة من الهجمات في تركيا بين عامي 2015 و2017.