القاهرة (زمان التركية)- أدانت مصر الاعتداءات التركية “المتكررة” على سوريا والعراق.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن مصر “تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتين العربيتين الشيقتين العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها”.

وأكد البيان أن “مصر وهى تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار”.

يأتي البيان في ظل توقعات بتحقيق تقدم في التقارب المصري التركي، عقب اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر.

تشن تركيا غارات جوية عى شمال سوريا والعراق منذ يوم الأحد الماضي.