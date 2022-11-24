الدوحة (زمان التركية)_ فازت اليابان في المجموعة الخامسة على ألمانيا 2-1، وفي المباراة الأخرى للمجموعة، فازت إسبانيا على كوستاريكا 7-0، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر.

أدار الحكم السلوفيني إيفان بارتون المبارة في استاد خليفة الدولي.

المنتخب الألماني، الذي لعب أكبر عدد من النهائيات في تاريخ كأس العالم، تقدم بهدف دون رد أحرزه اللاعب من أصل تركي إلكاي جوندوجان في الدقيقة 33. سجل بذلك إيلكاي هدفه السابع عشر في مباراته رقم 63 للمنتخب الوطني.

وتعادلت اليابان مع ريتسو دوان في الدقيقة 75 من المباراة. وسجل تاكوما أسانو في الدقيقة 83 وغادر المنتخب الملعب بعد فوزه 2-1.

بتسجيل هدف الفوز لليابان، يلعب أسانو مع بوخوم في الدوري الألماني.

بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، تغلبت اليابان على ألمانيا بنفس النتيجة وأصبحت ثاني دولة آسيوية تفاجئ العالم في البطولة.

في المجموعة الخامسة، التقت إسبانيا وكوستاريكا على ملعب الثمامة.

تقدمت إسبانيا 1-0 بهدف أولمو في الدقيقة 11. وبذلك سجل داني أولمو الهدف رقم 100 لإسبانيا في تاريخ كأس العالم.