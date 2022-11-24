أنقرة (زمان التركية) – قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، إن العمليات الجوية التي تنفذها تركيا في شرق وشمال سوريا، تشكل تهديدًا للعسكريين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد جو بوتشينو، في بيان إن أمريكا تعارض أي عمل عسكري من شأنه زعزعة استقرار الوضع في سوريا.

وأوضح الكولونيل بوتشينو، بخصوص عمليات تركيا عبر الحدود ضد عناصر وحدات حماية الشعب في شمال سوريا: “هذه الإجراءات تهدد أهدافنا المشتركة، بما في ذلك كفاحنا المستمر لعدم السماح لتنظيم داعش بالعودة إلى الظهور وتهديد المنطقة”.

وأشار بوتشينو إلى وجود معلومات إضافية تفيد بأن الغارات الجوية التي شنتها تركيا تشكل تهديدًا للجنود والعسكريين الأمريكيين في المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكنهم الكشف عن موقع القاعدة العسكرية الامريكيى في الوقت الحالي.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي أن رئيس الأركان العامة مارك ميلي ورئيس الأركان العامة التركية الجنرال يشار جولر أجروا محادثة هاتفية.

وفي منشور على تويتر لهيئة الأركان العامة، بخصوص المحادثة الهاتفية بين الجنرال جولر والجنرال ميلي: “أجرى رئيس الأركان العامة الجنرال ياسر غولر محادثة هاتفية مع رئيس الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي. تم تبادل الآراء على التطورات الحالية”.

وجاء الاتصال بعد تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن الغارات الجوية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا كانت “مجرد البداية” وأنه “بينما نواصل عملياتنا الجوية دون انقطاع، سنهبط على الإرهابيين براً في الوقت المناسب”.