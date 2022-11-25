علق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، على الأنباء التي تتحدث عن لقاء قريب برعاية روسية بين الرئيس أردوغان والأسد .

وقال الوزير أكار، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال أحد الصحفيين “متى يعقد اجتماع على مستوى القادة بين الرئيس أردوغان والأسد”، “هناك تطورات كثيرة، وكبيرة وصغيرة يتم تشكيلها والانتهاء منها والنظر إليها، نحن نتابع التطورات عن كثب” .

وأضاف أكار أنه تم تحييد 326 مسلحا لغاية الآن في عملية (المخلب-السيف) التي نقوم بها برا وجوا.

وتابع أكار عن إدعاءات قصف سلاح الجو التركي لنقطة مراقبة أمريكية في شمال سوريا:

ننفي إطلاقا الإضرار بالمدنيين أو قوات الائتلاف.