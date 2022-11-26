أنقرة (زمان التركية) – حققت أغنية “تهيّا” للمنشدين الشهيران ماهر زين وحمود الخضر، مشاهدات قياسية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأطلق المنشدان الأغنية باللغتين الإنجليزية والعربية على منصات رقمية، احتفالا باستضافة قطر كأس العالم بنسخته 2022.

وأشرف على كتابة كلمات النسخة العربية طلال الخضر وأحمد اليافعي فيما تكلف ماهر زين بصياغة كلمات النسخة الإنجليزية.

وشارك في الأغنية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، الملهم القطري وسفير الفيفا لكأس العالم الشاب غانم المفتاح، الذي خطف الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي خلال حفل افتتاح المونديال.

الأغنية التي كُتبت خصيصًا لكأس العالم، شاهدها أكثر من 3 ملايين شخص في اليوم الأول على قناة Awakening Music على اليوتيوب.